Окупанти обстріляли Бериславщину Херсонської області - РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Минулої доби росіяни обстріляли місто Берислав, що знаходиться у Херсонській області, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram глави Бериславської РВА Володимира Літвінова.
Цитата
"Вкотре у Бериславі під ворожим вогнем опинилися житлові будинки. Також окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, через що декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла. Відповідні служби вже працюють на місці події", - зазначив Літвінов.
Доповнення
За інформацією, внаслідок обстрілів Берислава поранення отримала одна людина.
"Також ворог вдарив по Тягинці, — постраждала одна людина. Пораненого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протягом дня окупанти обстріляли дві громади Сумщини