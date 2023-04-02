Окупанти обстріляли Бериславщину Херсонської області - РДА

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"Вкотре у Бериславі під ворожим вогнем опинилися житлові будинки. Також окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, через що декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла. Відповідні служби вже працюють на місці події", - зазначив Літвінов.

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За інформацією, внаслідок обстрілів Берислава поранення отримала одна людина.

"Також ворог вдарив по Тягинці, — постраждала одна людина. Пораненого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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