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Протягом дня окупанти обстріляли дві громади Сумщини

Протягом дня окупанти обстріляли дві громади Сумщини

Київ • УНН

 • 322502 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Впродовж дня росіяни обстріляли дві громади Сумської області: Білопільську та Есманську, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Білопільської та Есманської громад", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Есманську громаду ворог обстрілював з САУ, зафіксовано 7 прильотів. У Білопільській громаді з території рф був зафіксований обстріл громади з міномету – 29 прильотів. Також зафіксовано обстріл з АГС – 10 пострілів.

"На щастя, без наслідків", - зауважили у Сумскій ОВА.

За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

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