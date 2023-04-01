Протягом дня окупанти обстріляли дві громади Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Впродовж дня росіяни обстріляли дві громади Сумської області: Білопільську та Есманську, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.
Цитата
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Білопільської та Есманської громад", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Есманську громаду ворог обстрілював з САУ, зафіксовано 7 прильотів. У Білопільській громаді з території рф був зафіксований обстріл громади з міномету – 29 прильотів. Також зафіксовано обстріл з АГС – 10 пострілів.
"На щастя, без наслідків", - зауважили у Сумскій ОВА.
За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
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