Окупанти вдарили по Краматорську: пошкоджено газові мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Унаслідок ракетного удару по Краматорську було пошкоджено газові мережі. Мешканців міста просять обмежити використання газових приладів. Про це пише УНН з посиланням на Донецькоблгаз.
Цитата
«У результаті ракетного удару було пошкоджено газові мережі.
Тимчасово просимо споживачів не користуватися газовими приладами для утримання тиску в мережі», - повідомляє Донецькоблгаз.
Зазначається, що про завершення аварійно-відновлювальних робіт Донецькоблгаз повідомить додатково.
Доповнення
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.