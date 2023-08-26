Окупанти вдарили по Краматорську: пошкоджено газові мережі

Цитата

«У результаті ракетного удару було пошкоджено газові мережі.

Тимчасово просимо споживачів не користуватися газовими приладами для утримання тиску в мережі», - повідомляє Донецькоблгаз.

Зазначається, що про завершення аварійно-відновлювальних робіт Донецькоблгаз повідомить додатково.

Доповнення

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.