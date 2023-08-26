Оккупанты ударили по Краматорску: повреждены газовые сети

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«В результате ракетного удара были повреждены газовые сети.

Временно просим потребителей не пользоваться газовыми приборами для удержания давления в сети», - сообщает Донецкоблгаз.

Отмечается, что о завершении аварийно-восстановительных работ Донецкоблгаз сообщит дополнительно.

Дополнение

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток враг нанес 3 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.