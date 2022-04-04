Окупанти хочуть вирватися з війни в Україні і навіть відмовляються від медалей: СБУ перехопила розмову
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські солдати так хочуть вирватися з війни в Україні, що відмовляються від медалей. Про це свідчить розмова, яку перехопила Служба безпеки України, повідомляє УНН.
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Окупантам не потрібні нагороди "ветерана спецоперації", які нещодавно вигадав путін, їм дуже хочеться зберегти власні життя, зазначили в СБУ.
"Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам тут медалей наобещали... "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги", а я говорю: идите вы все, нах*й! Везите меня домой! Мне, нах*й нужны ваши медали…", – говорить загарбник своїм друзям з рф.
Він каже, що втомився від життя "у підземеллі", бо під натиском українських захисників рашисти вимушені ховатися в укриттях: "Я приеду – могу на кладбище работать. Живу 2 метра под землей…"
Він уже не може чути звуків вибухів: "Я на каждый шорох реагую! Что-то пролетает – сразу прячусь. На Новый год – никаких салютов! Я любого шороха боюсь!"
"Єдине, чого він чекає зараз – мирна угода між Україною та рф", — додали в СБУ.
Нагадаємо
Російські окупанти їхали в Україну за званнями "герой рф", а повертаються назад "грузом 200", без кінцівок і високих посад.