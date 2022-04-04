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Оккупанты хотят вырваться из войны в Украине и даже отказываются от медалей: СБУ перехватила разговор

Киев • УНН

 • 163006 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские солдаты так хотят вырваться из войны в Украине, что отказываются от медалей. Об этом свидетельствует разговор, который перехватила Служба безопасности Украины, сообщает УНН.

Оккупанты хотят вырваться из войны в Украине и даже отказываются от медалей: СБУ перехватила разговор

Детали

Оккупантам не нужны награды "ветерана спецоперации", которые недавно придумал путин, им очень хочется сохранить собственные жизни, отметили в СБУ.

"Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам тут медалей наобещали... "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги", а я говорю: идите вы все, нах*й! Везите меня домой! Мне, нах*й нужны ваши медали…", - говорит захватчик своим друзьям из рф.

Он сообщает, что устал от жизни "в подземелье", потому что под давлением украинских защитников рашисты вынуждены прятаться в укрытиях: "Я приеду - могу на кладбище работать. Живу 2 метра под землей".

Он уже не может слышать звуков взрывов: "Я на каждый шорох реагирую! Что-то пролетает - сразу прячусь. На Новый год-никаких салютов! Я любого шороха боюсь!"

"Единственное, чего он ждет сейчас - мирное соглашение между Украиной и рф", — добавили в СБУ.

Напомним

Российские оккупанты ехали в Украину за званиями "герой рф", а возвращаются обратно "грузом 200", без конечностей и высоких должностей.

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