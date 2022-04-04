Оккупанты хотят вырваться из войны в Украине и даже отказываются от медалей: СБУ перехватила разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские солдаты так хотят вырваться из войны в Украине, что отказываются от медалей. Об этом свидетельствует разговор, который перехватила Служба безопасности Украины, сообщает УНН.
Детали
Оккупантам не нужны награды "ветерана спецоперации", которые недавно придумал путин, им очень хочется сохранить собственные жизни, отметили в СБУ.
"Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам тут медалей наобещали... "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги", а я говорю: идите вы все, нах*й! Везите меня домой! Мне, нах*й нужны ваши медали…", - говорит захватчик своим друзьям из рф.
Он сообщает, что устал от жизни "в подземелье", потому что под давлением украинских защитников рашисты вынуждены прятаться в укрытиях: "Я приеду - могу на кладбище работать. Живу 2 метра под землей".
Он уже не может слышать звуков взрывов: "Я на каждый шорох реагирую! Что-то пролетает - сразу прячусь. На Новый год-никаких салютов! Я любого шороха боюсь!"
"Единственное, чего он ждет сейчас - мирное соглашение между Украиной и рф", — добавили в СБУ.
Напомним
Российские оккупанты ехали в Украину за званиями "герой рф", а возвращаются обратно "грузом 200", без конечностей и высоких должностей.