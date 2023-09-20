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Окупанти проводять розвідку по енергооб'єктах України, загроза повторення атак існує - ГУР

Окупанти проводять розвідку по енергооб'єктах України, загроза повторення атак існує - ГУР

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Російські окупанти проводять розвідку по українських енергетичних об’єктах, щоб продовжувати свої терористичні атаки. Сили оборони посилено готуються до таких дій країни-агресора, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Насамперед темпи виробництва ракетного озброєння у ворога не дозволяє йому поповнювати запаси, які були. Одна справа плани, друга справа, як реалізуються ці плани. На поставлені задачі вони не виходять, але так, накопичують.

В тому числі є інформація, що ворог проводить і розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі, і загроза повторення терористичних атак існує. Звичайно, Україна і до такого сценарію посилено готується. На жаль, думати про те, що держава-терорист відмовиться від практики терористичних ударів не має", - поінформував він.

Деталі

Юсов підкреслив, що до можливих атак рф мають підготуватися як Сили оборони, так і пересічні громадяни, у тому числі реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Він нагадав, що минулого року найчисельніша атака ворога була, коли він випустив по Україні 120 ракет одночасно.За словами представника ГУР, на сьогодні в окупантів немає запасів для такої інтенсивності і кількості ударів, однак "це не означає, що вони менш небезпечні, чи менш руйнівні".

"На це треба серйозно зважати. І те, що зараз ворог продовжує удари по мирній цивільній інфраструктурі, щоб фактично підірвати і знищити економічний потенціал України, здійснює зловмисні удари по портовій інфраструктурі, це зовсім не військові об'єкти. Ми бачимо, що це серйозна загроза. Скільки б тих ракет не було звичайно їх треба збивати. І над цим робота буде вестись", - підсумував Юсов.

Нагадаємо

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що росія намагається нарощувати виробництво ракет та іншого озброєння, однак обсяги виробництва не дозволяють повернутися до рівня запасів, які були до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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