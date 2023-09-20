Оккупанты проводят разведку по энергообъектам Украины, угроза повторения атак существует - ГУР

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Российские оккупанты проводят разведку по украинским энергетическим объектам, чтобы продолжать свои террористические атаки. Силы обороны усиленно готовятся к таким действиям страны-агрессора, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Прежде всего темпы производства ракетного вооружения у врага не позволяет ему пополнять запасы, которые были. Одно дело планы, второе дело, как реализуются эти планы. На поставленные задачи они не выходят, но да, накапливают.

В том числе есть информация, что враг проводит и разведывательные мероприятия по энергетической инфраструктуре, и угроза повторения террористических атак существует. Конечно, Украина и к такому сценарию усиленно готовится. К сожалению, думать о том, что государство-террорист откажется от практики террористических ударов не приходится", - проинформировал он.

Детали

Юсов подчеркнул, что к возможным атакам рф должны подготовиться как Силы обороны, так и рядовые граждане, в том числе реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Он напомнил, что в прошлом году самая многочисленная атака врага была, когда он выпустил по Украине 120 ракет одновременно. По словам представителя ГУР, на сегодня у оккупантов нет запасов для такой интенсивности и количества ударов, однако "это не означает, что они менее опасны или менее разрушительны".

"Это надо серьезно учитывать. И то, что сейчас враг продолжает удары по мирной гражданской инфраструктуре, чтобы фактически подорвать и уничтожить экономический потенциал Украины, осуществляет злонамеренные удары по портовой инфраструктуре, это вовсе не военные объекты. Мы видим, что это серьезная угроза. Сколько бы тех ракет не было конечно их надо сбивать. И над этим работа будет вестись", - подытожил Юсов.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что россия пытается наращивать производство ракет и другого вооружения, однако объемы производства не позволяют вернуться к уровню запасов, которые были до начала полномасштабного вторжения в Украину.

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