Окупанти протягом доби завдали трьох ракетних та 17 авіаційних ударів - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російські окупанти за добу завдали трьох ракетних та 17 авіаційних ударів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.
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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 175 160 осіб, 3619 танків та сотень одиниць військової техніки.