Оккупанты в течение суток нанесли три ракетных и 17 авиационных ударов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российские оккупанты за сутки нанесли три ракетных и 17 авиационных ударов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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"В течение суток противник нанес 3 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
Ранее
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 160 человек, 3619 танков и сотен единиц военной техники.