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Окупанти продовжують завдавати ударів по Харківщині: двоє чоловіків загинули, поранено жінку

Окупанти продовжують завдавати ударів по Харківщині: двоє чоловіків загинули, поранено жінку

Київ • УНН

 • 812105 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські військові продовжують завдавати ударів по Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у результаті обстрілу - двоє чоловіків загинули, поранено жінку, передає УНН

Цитата

"Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі", - написав Синєнубов у Telegram.

Деталі

За його словами, сьогодні внаслідок обстрілу смт Дворічна загинули 2 чоловіків - 65 та 34 років.

Крім того, в селі Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.

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