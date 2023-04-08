Оккупанты продолжают наносить удары по Харьковщине: двое мужчин погибли, ранена женщина

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"Враг снова наносит удары по гражданскому населению Купянского района. Есть жертвы и пострадавшие", - написал Синенубов в Telegram.

Детали

По его словам, сегодня в результате обстрела пгт Двуречная погибли 2 мужчин - 65 и 34 лет.

Кроме того, в селе Подолы ранения получила 65-летняя женщина. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

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