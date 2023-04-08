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Харківщина: на кладовищі жінка наступила на міну "Пелюстка", її госпіталізували

Харківщина: на кладовищі жінка наступила на міну "Пелюстка", її госпіталізували

Київ • УНН

 • 1239163 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Ізюмі на Харківщині жінка наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

"У місті Ізюм на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Госпіталізована з мінно-вибуховою травмою", - повідомив Синєгубов.

Додамо

Крім того, у смт Слобожанське чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет. Зараз постраждалим медики надають усю необхідну допомогу.

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