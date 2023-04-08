Харьковщина: на кладбище женщина наступила на мину "Лепесток", ее госпитализировали

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Изюме на Харьковщине женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

"В городе Изюм на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Госпитализирована с минно-взрывной травмой", - сообщил Синегубов.

Добавим

Кроме того, в пгт Слобожанское мужчина подорвался и получил тяжелую травму при попытке разобрать неизвестный предмет. Сейчас пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.

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