Харьковщина: на кладбище женщина наступила на мину "Лепесток", ее госпитализировали

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"В городе Изюм на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Госпитализирована с минно-взрывной травмой", - сообщил Синегубов.

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Кроме того, в пгт Слобожанское мужчина подорвался и получил тяжелую травму при попытке разобрать неизвестный предмет. Сейчас пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.

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