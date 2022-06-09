Окупанти продовжують штурм на Сєверодонецькому напрямку, однак успіху не мають – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Російські загарбники продовжують штурмові дії на Сєверодонецькому напрямку, однак успіху не мають. Наразі там тримають бойові дії, інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
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Генштаб також інформує, що на Сіверському напрямку тривають обстріли зі стрілецької зброї та мінометів в прикордонних районах. Ворог веде повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів.
На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив, намагається закріпитись на досягнутих рубежах. Основні зусилля противник зосереджує на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів. Здійснював артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.
У районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються.
На Харківському напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою недопущення їх просування вглиб тимчасово захопленої території.
На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога, під прикриттям вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню, нарощують систему оборонних рубежів - обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угрупування противника продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.
Доповнення
Станом на ранок 9 червня, російські окупанти продовжують обстрілювати Сєвєродонецьк з артилерії, у місті тривають вуличні бої.