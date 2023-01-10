Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на окупованих територіях

Деталі

У Горлівці Донецької області 6 січня цього року, в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них — з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні “Восточний” їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.

Генштаб наголошує: противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.

Додамо

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.