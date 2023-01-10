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Авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння противника

Київ • УНН

 • 329909 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння противника

Цитата

“Слава Україні! Розпочалася триста двадцята перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські загарбники продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Не припиняють завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирного населення.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Побєда Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Попівка, Басівка і Петрушівка Сумської області та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 22 населених пунктів. Серед них — Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них — Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона.

Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них — з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні “Восточний” їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.
Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також наші воїни збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 2 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів.

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