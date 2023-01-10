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Авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения противника

Киев • УНН

 • 329909 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения противника

Цитата

“Слава Украине! Начались триста двадцатые первые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российские захватчики продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Не прекращают наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения на территории Украины, тем самым нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны”, — говорится в сообщении.

Детали

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар. Осуществил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков на Николаевщине. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка, Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариково, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелечья, Зеленое, Амбарное и Гатище на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов. Среди них — Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Великая Новоселка и Угледар на Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы 21 населенного пункта. Среди них — Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривне, Щербаки и Степное на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.

Оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Горловке Донецкой области 6 января этого года, в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них — с инвалидностью. После 2 дней так называемой подготовки на полигоне “Восточный” их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.

Противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также наши воины сбили 2 вражеских разведывательных БпЛА типа “Орлан”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 2 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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