Авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения противника

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“Слава Украине! Начались триста двадцатые первые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российские захватчики продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Не прекращают наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения на территории Украины, тем самым нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны”, — говорится в сообщении.

Детали

За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар. Осуществил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков на Николаевщине. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредотачивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка, Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариково, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелечья, Зеленое, Амбарное и Гатище на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов. Среди них — Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крохмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Великая Новоселка и Угледар на Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневое поражение попали районы 21 населенного пункта. Среди них — Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривне, Щербаки и Степное на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона.

Оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Горловке Донецкой области 6 января этого года, в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них — с инвалидностью. После 2 дней так называемой подготовки на полигоне “Восточный” их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.

Противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также наши воины сбили 2 вражеских разведывательных БпЛА типа “Орлан”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 2 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.