Оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на оккупированных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Российские оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
В Горловке Донецкой области 6 января этого года, в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них — с инвалидностью. После 2 дней так называемой подготовки на полигоне “Восточный” их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.
Генштаб отмечает: противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.
Добавим
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.