Оккупанты продолжают проводить мероприятия по мобилизации местного населения на оккупированных территориях

Детали

В Горловке Донецкой области 6 января этого года, в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них — с инвалидностью. После 2 дней так называемой подготовки на полигоне “Восточный” их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск.

Генштаб отмечает: противник продолжает нести потери. Так, в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 оккупантов.

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Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.