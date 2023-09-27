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Окупанти посилюють мобілізаційні заходи на півдні України

Окупанти посилюють мобілізаційні заходи на півдні України

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Ворог продовжує заходи для проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях півдня України. На Херсонщині при отриманні чоловіками ворожих паспортів окупанти вручають повістки для постановки на військовий облік, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Гауляйтери, при цьому, заявляють, що це лише планові заходи.

“Ці ж самі гауляйтери раніше заявляли, що ніякого військового обліку на ТОТ не планується. Та й питання, навіщо вести військовий облік, якщо не планується призову, лишається риторичним”, - йдеться у повідомленні Нацспротиву.

Зазначається, що раніше ворог сформував на півдні систему військкоматів, куди увійшли кадрові військові зс рф. Наразі вони вербують й готуються мобілізувати населення окупованих територій.

Доповнення

Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону повідомляв, що на території тимчасово окупованої Запорізької області окупанти розпочали підготовку до мобілізації мирного населення. Вони проводять звірку даних серед кадровиків, розсилають СМС-повідомлення про можливість вступити в росгвардію і навіть оголосили про набір на службу в армії рф у фейковому центрі зайнятості. 

Українські Національні Новини

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