Оккупанты усиливают мобилизационные мероприятия на юге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Враг продолжает мероприятия для проведения мобилизации на временно оккупированных территориях юга Украины. На Херсонщине при получении мужчинами вражеских паспортов оккупанты вручают повестки для постановки на воинский учет, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Гауляйтеры, при этом, заявляют, что это лишь плановые мероприятия.
“Эти же самые гауляйтеры ранее заявляли, что никакого воинского учета на ВОТ не планируется. Да и вопрос, зачем вести воинский учет, если не планируется призыв, остается риторическим”, - говорится в сообщении Нацсопротивления.
Отмечается, что ранее враг сформировал на юге систему военкоматов, куда вошли кадровые военные ВС РФ. Сейчас они вербуют и готовятся мобилизовать население оккупированных территорий.
Дополнение
Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона сообщал, что на территории временно оккупированной Запорожской области оккупанты начали подготовку к мобилизации мирного населения. Они проводят сверку данных среди кадровиков, рассылают СМС-сообщения о возможности вступить в росгвардию и даже объявили о наборе на службу в армии рф в фейковом центре занятости.