Окупанти поранили в Україні щонайменше 693 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Внаслідок вторгнення російські окупанти поранили в Україні щонайменше 693 дитини, вбили – 358. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.
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"Більше ніж 1051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 28 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 693", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 363, Харківській – 195, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 57, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.
27 липня російські війська вкотре обстріляли Миколаївський район Миколаївської області. Внаслідок обстрілу двох сіл поранення дістали 14-річний та 12-річний хлопчики. Того самого дня через мінометний обстріл с. Прудянка Дергачівського району Харківської області було поранено 12-річного хлопчика.
Додамо
Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2197 закладів освіти, з них 223 зруйновано повністю.