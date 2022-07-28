Оккупанты ранили в Украине по меньшей мере 693 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В результате вторжения российские оккупанты ранили в Украине по меньшей мере 693 ребенка, убили – 358. Об этом в Telegram сообщил Офис Генпрокурора, информирует УНН.
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"Более чем 1051 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 28 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 358. Возросло количество раненых – более 693", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, эти цифры неокончательные, потому что идет работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 363, Харьковской – 195, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 57, Херсонской – 54, Запорожской – 40.
27 июля российские войска еще раз обстреляли Николаевский район Николаевской области. В результате обстрела двух сел ранения получили 14-летний и 12-летний мальчики. В тот же день из-за минометных обстрелов с. Прудянка Дергачевского района Харьковской области был ранен 12-летний мальчик.
Добавим
Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2197 учебных заведений, из них 223 разрушены полностью.