Окупанти обстрілюють Оріхове: у місті залишилось 15% населення

Цитата



«Ситуація напружена, але без суттєвих змін в плані просувань ворога. Більше 70 ворожих обстрілів за добу, половина з яких була по цивільній інфраструктурі. Майже 20 об’єктів зруйновано. Наразі ведеться сильний артилерійський та ракетний вогонь по Оріховській громаді. Зруйновано кілька багатоповерхових будинків», - сказав Старух.

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Старух зазначив, що в Оріхові залишилось близько 15% населення (станом на 2021 рік в місті проживало 14 136 людей -ред.).

За його словами, зазнають ударів інші громади по лінії зіткнення: Гуляйпільська, Степногірська. Зруйновано багато будинків, інформація про постраждалих або загиблих не надходила.

Старух додав, що у Запоріжжі та області працюють 97 «Пунктів незламності». В майбутньому місцева влада планує відкрити 150 центрів.

Також очільник регіону сказал, що в Запорізькій області понівечена енергосистема, тому немає змоги повністю забезпечити цивільний і промисловий сектори в регіоні, тому діють суттєві обмеження.

«В першу чергу забезпечується критична інфраструктура. Наразі головне завдання - функціонування водо- та тепломереж, аби не допустити катастрофи», - підкреслив він.

Доповнення

У Запорізькій області уражено об’єкт російських загарбників у районі населеного пункту Енергодар. У результаті ворожі втрати - 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.