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Оккупанты обстреливают Орехово: в городе осталось 15% населения

Оккупанты обстреливают Орехово: в городе осталось 15% населения

Киев • УНН

 • 883851 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Оккупационные войска продолжают обстреливать город Орехов Запорожской области. В настоящее время существуют значительные разрушения, а в самом городе осталось 15% населения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телеканала Эспрессо.ТВ , передает УНН.

Цитата

«Ситуация напряженная, но без существенных изменений в плане продвижений врага. Более 70 вражеских обстрелов в сутки, половина из которых была по гражданской инфраструктуре. Почти 20 объектов разрушены. В настоящее время ведется сильный артиллерийский и ракетный огонь по Ореховской громаде. Разрушены несколько многоэтажных домов», - сказал Старух.

Детали

Старух отметил, что в Орехове осталось около 15% населения (по состоянию на 2021 год в городе проживало 14 136 человек -ред.).

По его словам, терпят удары другие громады по линии столкновения: Гуляйпольская, Степногорская. Разрушены многие дома, информация о пострадавших или погибших не поступала.

Старух отметил, что в Запорожье и области работают 97 «Пунктов несокрушимости». В будущем местные власти планируют открыть 150 центров.

Также глава региона добавил, что в Запорожской области изуродована энергосистема, поэтому нет возможности полностью обеспечить гражданский и промышленный секторы в регионе, поэтому действуют существенные ограничения.

«В первую очередь обеспечивается критическая инфраструктура. Пока главная задача - функционирование водо- и теплосетей, чтобы не допустить катастрофы», - подчеркнул он.

Дополнение

В Запорожской области поражен объект российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. В результате вражеские потери - 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.

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