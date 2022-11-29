Оккупанты обстреливают Орехово: в городе осталось 15% населения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Оккупационные войска продолжают обстреливать город Орехов Запорожской области. В настоящее время существуют значительные разрушения, а в самом городе осталось 15% населения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телеканала Эспрессо.ТВ , передает УНН.
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«Ситуация напряженная, но без существенных изменений в плане продвижений врага. Более 70 вражеских обстрелов в сутки, половина из которых была по гражданской инфраструктуре. Почти 20 объектов разрушены. В настоящее время ведется сильный артиллерийский и ракетный огонь по Ореховской громаде. Разрушены несколько многоэтажных домов», - сказал Старух.
Детали
Старух отметил, что в Орехове осталось около 15% населения (по состоянию на 2021 год в городе проживало 14 136 человек -ред.).
По его словам, терпят удары другие громады по линии столкновения: Гуляйпольская, Степногорская. Разрушены многие дома, информация о пострадавших или погибших не поступала.
Старух отметил, что в Запорожье и области работают 97 «Пунктов несокрушимости». В будущем местные власти планируют открыть 150 центров.
Также глава региона добавил, что в Запорожской области изуродована энергосистема, поэтому нет возможности полностью обеспечить гражданский и промышленный секторы в регионе, поэтому действуют существенные ограничения.
«В первую очередь обеспечивается критическая инфраструктура. Пока главная задача - функционирование водо- и теплосетей, чтобы не допустить катастрофы», - подчеркнул он.
Дополнение
В Запорожской области поражен объект российских захватчиков в районе населенного пункта Энергодар. В результате вражеские потери - 6 единиц военной техники разного типа и ранены около 30 военнослужащих.