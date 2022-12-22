Окупанти обстріляли три громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Окупанти нанесли 54 удари по прикордонню протягом дня. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська та Зноб-Новгородська громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Білопільську громаду росіяни обстріляли 4 рази із мінометів. Загалом 37 мін розірвалися на прикордонні. Пошкоджений приватний будинок, сільський Будинок культури та магазин.
По Хотінській громаді з території росії ворог ударив із артилерії, 12 прильотів.
Зноб-Новгородська громада: із мінометів окупанти обстріляли прикордонне село. Було 5 прильотів.
Люди не постраждали.
Нагадаємо
У Сумській області ворог атакував одну з громад, скинувши вибухівку з квадрокоптера.