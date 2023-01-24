Окупанти обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Протягом дня російські окупанти обстріляли вісім прикордонних громад Сумської області, було 187 ударів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Дмитра Живицького.
Деталі
▪️ По Новослобідській громаді ворог вів мінометний вогонь, 10 прильотів.
▪️ Білопільську громаду противник обстріляв 5 разів. Це були артилерійські (48 прильотів) та мінометні (34 прильотів) обстріли.
Вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату.
▪️ По Есманьській громаді росіяни ударили тричі протягом дня. 6 мін розірвалися на прикордонні, крім того було 18 прильотів із артилерії.
▪️ Шалигинська громада: окупанти вели мінометний обстріл, 20 прильотів.
▪️ По Миропільській громаді противник теж бив із мінометів, 11 прильотів.
▪️ Краснопільська громада: 3 міни розірвалися на прикордонні. Також ворог здійснив артобстріл по території Сумської області, 6 прильотів.
▪️ Путивльська громада: росіяни із мінометів двічі ударили по прикордонним селам громади. Було 19 прильотів.
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“Уточнена інформація: після 8 години ранку росіяни із мінометів обстріляли Білопільську громаду, 5 прильотів. Без руйнувань. У всіх випадках без жертв та постраждалих”, — зазначив Живицький.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли дві громади Сумської області: Новослобідську та Шалигінську.