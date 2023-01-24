Оккупанты обстреляли Сумскую область

Детали

▪️ По Новослободской громаде враг вел минометный огонь, 10 прилетов.

▪️ Белопольскую громаду противник обстрелял 5 раз. Это были артиллерийские (48 прилетов) и минометные (34 прилетов) обстрелы.

Взрывы повредили столовую и хозяйственную постройку на территории Атынского психоневрологического интерната.

▪️ По Есманьской общине россияне ударили трижды в течение дня. 6 мин разорвались на границе, кроме того было 18 прилетов из артиллерии.

▪️ Шалигинская громада: оккупанты вели минометный обстрел, 20 прилетов.

▪️ По Миропольской громаде противник тоже бил из минометов, 11 прилетов.

▪️ Краснопольская громада: 3 мины разорвались на пограничной полосе. Также враг совершил артобстрел по территории Сумской области, 6 прилетов.

▪️ Путивльская громада: россияне из минометов дважды ударили по приграничным селам громады. Было 19 прилетов.

Цитата

“Уточненная информация: после 8 часов утра россияне из минометов обстреляли Белопольскую громаду, 5 прилетов. Без разрушений. Во всех случаях без жертв и пострадавших”, — отметил Живицкий.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли две громады Сумской области: Новослободскую и Шалыгинскую.