Оккупанты обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В течение дня российские оккупанты обстреляли восемь приграничных общин Сумской области, было 187 ударов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Дмитрия Живицкого.
Детали
▪️ По Новослободской громаде враг вел минометный огонь, 10 прилетов.
▪️ Белопольскую громаду противник обстрелял 5 раз. Это были артиллерийские (48 прилетов) и минометные (34 прилетов) обстрелы.
Взрывы повредили столовую и хозяйственную постройку на территории Атынского психоневрологического интерната.
▪️ По Есманьской общине россияне ударили трижды в течение дня. 6 мин разорвались на границе, кроме того было 18 прилетов из артиллерии.
▪️ Шалигинская громада: оккупанты вели минометный обстрел, 20 прилетов.
▪️ По Миропольской громаде противник тоже бил из минометов, 11 прилетов.
▪️ Краснопольская громада: 3 мины разорвались на пограничной полосе. Также враг совершил артобстрел по территории Сумской области, 6 прилетов.
▪️ Путивльская громада: россияне из минометов дважды ударили по приграничным селам громады. Было 19 прилетов.
Цитата
“Уточненная информация: после 8 часов утра россияне из минометов обстреляли Белопольскую громаду, 5 прилетов. Без разрушений. Во всех случаях без жертв и пострадавших”, — отметил Живицкий.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли две громады Сумской области: Новослободскую и Шалыгинскую.