Окупанти обстріляли прикордоння Сумскої області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Протягом дня російські війська обстріляли Шалигинську та Есманьську громади. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram, пише УНН.
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По Шалигинській громаді ворог ударив із артилерії, 4 прильоти.
Есманьську громаду противник обстріляв із мінометів, 3 прильоти.
У всіх випадках - без жертв і руйнувань.
Нагадаємо
В Авдіївці Донецької області, через постійні російські обстріли від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш.