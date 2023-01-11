Окупанти обстріляли прикордоння Сумскої області

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По Шалигинській громаді ворог ударив із артилерії, 4 прильоти.

Есманьську громаду противник обстріляв із мінометів, 3 прильоти.

У всіх випадках - без жертв і руйнувань.

Нагадаємо

В Авдіївці Донецької області, через постійні російські обстріли від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш.