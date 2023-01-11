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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области

Киев • УНН

 • 387426 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В течение дня российские войска обстреляли Шалыгинскую и Есманьскую громады. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram, пишет УНН.

Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области

Детали

По Шалыгинской общине враг ударил из артиллерии, 4 прилёта.

Эсманьскую громаду противник обстрелял из миномётов, 3 прилёта.

Во всех случаях - без жертв и разрушений.

Напомним

В Авдеевке Донецкой области, из-за постоянных российских обстрелов от сердечного приступа умерла 6-летняя девочка. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш.

Украинские Национальные Новости

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