Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области

Детали

По Шалыгинской общине враг ударил из артиллерии, 4 прилёта.

Эсманьскую громаду противник обстрелял из миномётов, 3 прилёта.

Во всех случаях - без жертв и разрушений.

Напомним

В Авдеевке Донецкой области, из-за постоянных российских обстрелов от сердечного приступа умерла 6-летняя девочка. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш.