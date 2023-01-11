Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В течение дня российские войска обстреляли Шалыгинскую и Есманьскую громады. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram, пишет УНН.
Детали
По Шалыгинской общине враг ударил из артиллерии, 4 прилёта.
Эсманьскую громаду противник обстрелял из миномётов, 3 прилёта.
Во всех случаях - без жертв и разрушений.
Напомним
В Авдеевке Донецкой области, из-за постоянных российских обстрелов от сердечного приступа умерла 6-летняя девочка. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш.