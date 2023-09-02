Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 19 разів: є руйнування, загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 105 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Есманська, Середино-Будська, Хотінська, Білопільська, Дружбівська, Краснопільська, Новослобідська громади.
-
- Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
-
- Есманська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів) та мінометів (1 вибух).
-
- Середино-Будська громада: по місту Середина-Буда здійснено мінометний обстріл (10 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приміщення будинку культури, отримали поранення 2 цивільні особи, пошкоджено автомобіль. Також росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), унаслідок чого отримали поранення 4 цивільні особи, 1 правоохоронець загинув. Пошкоджено 2 приватні домоволодіння та приватний автомобіль. Крім того, по м. Середина-Буда здійснено обстріл БпЛА (1 вибух), унаслідок чого пошкоджено приміщення колишнього комунального підприємства – ЖЕКу.
-
- Хотінська громада: зафіксовано 8 вибухів з міномету.
-
- Білопільська громада: здійснено артобстріли (10 вибухів) і танкові обстріли (12 вибухів).
-
- Дружбівська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
-
- Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (5 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач та газогін.
-
- Новослобідська громада: зафіксовано мінометні обстріли (20 вибухів).
-
Нагадаємо
Внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди, що на Сумщині, загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов.