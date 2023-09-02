Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 19 раз: есть разрушения, погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 105 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Зноб-Новгородская, Эсманская, Середино-Будская, Хотинская, Белопольская, Дружбовская, Краснопольская, Новослободская громады.
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- Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (8 взрывов).
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- Эсманская громада: враг бил из артиллерии (10 взрывов) и минометов (1 взрыв).
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- Середино-Будская громада: по городу Середина-Буда осуществлен минометный обстрел (10 взрывов), в результате чего повреждено помещение дома культуры, получили ранения 2 гражданских лица, поврежден автомобиль. Также россияне ударили из артиллерии (10 взрывов), в результате чего получили ранения 4 гражданских лица, 1 правоохранитель погиб. Повреждены 2 частных домовладения и частный автомобиль. Кроме того, по г. Середина-Буда осуществлен обстрел БпЛА (1 взрыв), в результате чего повреждено помещение бывшего коммунального предприятия – ЖЭКа.
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- Хотинская громада: зафиксировано 8 взрывов из миномета.
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- Белопольская громада: осуществлены артобстрелы (10 взрывов) и танковые обстрелы (12 взрывов).
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- Дружбовская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.
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- Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (5 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены линия электропередач и газопровод.
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- Новослободская громада: зафиксированы минометные обстрелы (20 взрывов).
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Напомним
В результате вражеского обстрела Середины-Буды, что на Сумщине, погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов.