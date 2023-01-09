Окупанти обстріляли Нікопольщину

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“Не вщухає нічний терор Нікопольщини... Росіяни двічі обстріляли район з важкої артилерії”, — зазначив він.

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Під прицілом дві громади — Червоногригорівська та Марганецька. Ворог скерував туди щонайменше десяток снарядів.

“Люди неушкоджені. Наслідки ударів з’ясовуються. У решті районів вночi сирена кричала про небезпеку, та минулося без атак. I на цю хвилину спокійно”, — додав Резніченко.

Нагадаємо

Окупанти двічі обстрілювали територію Дніпропетровської області зі ствольної артилерії.