Окупанти обстріляли Нікопольщину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Окупанти двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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“Не вщухає нічний терор Нікопольщини... Росіяни двічі обстріляли район з важкої артилерії”, — зазначив він.
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Під прицілом дві громади — Червоногригорівська та Марганецька. Ворог скерував туди щонайменше десяток снарядів.
“Люди неушкоджені. Наслідки ударів з’ясовуються. У решті районів вночi сирена кричала про небезпеку, та минулося без атак. I на цю хвилину спокійно”, — додав Резніченко.
Нагадаємо
Окупанти двічі обстрілювали територію Дніпропетровської області зі ствольної артилерії.