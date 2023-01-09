Оккупанты обстреляли Никопольщину

Цитата

“Не утихает ночной террор Никопольщины... Россияне дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии”, — отметил он.

Детали

Под прицелом две громады — Червоногригорьевская и Марганецкая. Враг направил туда по меньшей мере десяток снарядов.

“Люди невредимы. Последствия ударов выясняются. В остальных районах ночью сирена кричала об опасности, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно”, — добавил Резниченко.

Напомним

Оккупанты дважды обстреливали территорию Днепропетровской области из ствольной артиллерии.