Оккупанты обстреляли Никопольщину
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Оккупанты дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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“Не утихает ночной террор Никопольщины... Россияне дважды обстреляли район из тяжелой артиллерии”, — отметил он.
Детали
Под прицелом две громады — Червоногригорьевская и Марганецкая. Враг направил туда по меньшей мере десяток снарядов.
“Люди невредимы. Последствия ударов выясняются. В остальных районах ночью сирена кричала об опасности, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно”, — добавил Резниченко.
Напомним
Оккупанты дважды обстреливали территорию Днепропетровской области из ствольной артиллерии.