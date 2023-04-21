Окупанти обстріляли Куп'янськ, сталися пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстріляли Куп'янськ у Харківській області. Пошкоджено щонайменше 2 приватних домоволодіння, сталися пожежі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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«Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 2 приватних домоволодіння, сталися пожежі. Крім того, ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по смт Дворічна та селу Кучерівка Куп'янського району. На щастя, без постраждалих», - повідомив Синєгубов.
Деталі
В цілому минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів, додав Синєгубов.
Він зазначив, що зокрема, під вогнем росіян перебували Козача Лопань, Гоптівка, Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ та інші населені пункти.
Окрім того, він зазначив, що триває розмінування.
«За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 12,7 га території та знешкодили 105 вибухонебезпечних предметів», - написав Синєгубов.
Доповнення
19 квітня близько 22:00 зс рф вкотре обстріляли Куп’янськ з РСЗВ, внаслідок чого загорівся житловий будинок.