Оккупанты обстреляли Купянск, произошли пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Купянск в Харьковской области. Повреждены по меньшей мере 2 частных домовладения, произошли пожары. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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«В результате обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере 2 частных домовладения, произошли пожары. Кроме того, враг из артиллерии и минометов вел огонь по пгт Двуречная и селу Кучеровка Купянского района. К счастью, без пострадавших», - сообщил Синегубов.
Детали
В целом за прошедшие сутки враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов, добавил Синегубов.
Он отметил, что в частности, под огнем россиян находились Казачья Лопань, Гоптовка, Купянск, Двуречная, Волчанск и другие населенные пункты.
Кроме того, он отметил, что продолжается разминирование.
«За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 12,7 га территории и обезвредили 105 взрывоопасных предметов», - написал Синегубов.
Дополнение
19 апреля около 22:00 сс рф в очередной раз обстреляли Купянск из РСЗО, в результате чего загорелся жилой дом.