Окупанти обстріляли Куп'янськ на Харківщині, поранено жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли Куп'янськ на Харківщині. У результаті пошкоджено об'єкти цивільної промисловості, поранено 65-річну жінку. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.
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«Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області», - написав Синєгубов.
За його словами, минулої доби під обстрілами перебували Куп'янськ, Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук, Дворічна, Крохмальне та інші населені пункти.
«Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено об'єкти цивільної промисловості. Поранення зазнала 65-річна жінка, госпіталізована у стані середньої тяжкості», - повідомив Синєгубов.
Деталі
Також він повідомив, що у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю магазину. Окрім того, ворог обстріляв з РСЗВ село Богуславка Ізюмського району, пошкоджено житловий будинок.
Синєгубов зазначив, що тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи обстежили майже 2 га території та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів.
Доповнення
1 квітня ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.