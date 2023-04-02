Ворог обстріляв 14 прикордонних населених пунктів Харківщини

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"Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші населені пункти", - повідомив Синєгубов.

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Також за інформацією, внаслідок обстрілів села Кутьківка Куп'янського району, на жаль, загинув 43-річний цивільний чоловік, чоловік 46 років отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У селі Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у селі Подоли Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.

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