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Ворог обстріляв 14 прикордонних населених пунктів Харківщини

Ворог обстріляв 14 прикордонних населених пунктів Харківщини

Київ • УНН

 • 567340 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Цитата

"Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші населені пункти", - повідомив Синєгубов.

Доповнення

Також за інформацією, внаслідок обстрілів села Кутьківка Куп'янського району, на жаль, загинув 43-річний цивільний чоловік, чоловік 46 років отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У селі Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у селі Подоли Куп'янського району пошкоджено приватний будинок.

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