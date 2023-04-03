Оккупанты обстреляли Купянск в Харьковской области, ранена женщина

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«Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов области», - написал Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки под обстрелами находились Купянск, Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук, Двуречная, Крохмальное и другие населенные пункты.

«В результате обстрелов Купянска повреждены объекты гражданской промышленности. Ранения получила 65-летняя женщина, госпитализирована в состоянии средней тяжести», - сообщил Синегубов.

Детали

Также он сообщил, что в селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание магазина. Кроме того, враг обстрелял из РСЗО село Богуславка Изюмского района, поврежден жилой дом.

Синегубов отметил, что продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехнические подразделения обследовали почти 2 га территории и обезвредили 47 взрывоопасных предметов.

Дополнение

1 апреля враг обстрелял по меньшей мере 14 приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области.