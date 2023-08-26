Окупанти обстріляли Херсон: поранено двох жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російські військові обстріляли Херсон. Як повідомили в Херсонській ОВА, поранення отримали дві жінки, передає УНН.
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За даними ОВА, упродовж дня армія рф гатила по середмістю Херсона. Травмована 41-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні з контузією й пораненнями ноги.
Ще одна постраждала - 70-річна жінка. У неї незначні ушкодження. Медики на місці надили їй необхідну допомогу.
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