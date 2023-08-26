Оккупанты обстреляли Херсон: ранены две женщины

Детали

По данным ОВА, в течение дня армия рф била по центру Херсона. Травмирована 41-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу с контузией и ранениями ноги.

Еще одна пострадавшая - 70-летняя женщина. У нее незначительные повреждения. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.

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