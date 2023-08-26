Оккупанты обстреляли Херсон: ранены две женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Российские военные обстреляли Херсон. Как сообщили в Херсонской ОВА, ранения получили две женщины, передает УНН.
Детали
По данным ОВА, в течение дня армия рф била по центру Херсона. Травмирована 41-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу с контузией и ранениями ноги.
Еще одна пострадавшая - 70-летняя женщина. У нее незначительные повреждения. Медики на месте оказали ей необходимую помощь.
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