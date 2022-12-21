Окупанти обстріляли дві громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Протягом дня окупанти нанесли 23 удари по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Деталі
По Середино-Будській громаді російські війська ударили з мінометів, 3 прильоти.
Глухівську громаду росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Було 20 прильотів.
“Люди не постраждали”, — наголосив голова ОВА.
Нагадаємо
Росіяни випустили 19 мін по Сумській області.