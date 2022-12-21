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Оккупанты обстреляли две общины Сумской области

Оккупанты обстреляли две общины Сумской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. В течение дня оккупанты нанесли 23 удара по приграничной Сумской области. Под вражеским огнем были Середино-Будская и Глуховская общины. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Детали

По Середино-Будской общине российские войска ударили из минометов, 3 прилета.

Глуховскую общину россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня. Было 20 прилетов.

“Люди не пострадали”, — подчеркнул председатель ОВА.

Напомним 

Россияне выпустили 19 мин по Сумской области.

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