Оккупанты обстреляли две общины Сумской области

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В течение дня оккупанты нанесли 23 удара по приграничной Сумской области. Под вражеским огнем были Середино-Будская и Глуховская общины. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.