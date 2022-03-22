Окупанти обстріляли чергу людей за продуктами в магазині у Сєвєродонецьку, є жертви - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російські окупаційні війська у вівторок, 22 березня, обстріляли магазин у Сєвєродонецьку, де перебували люди, є жертви. Про це повідомив у Facebook голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Повторення вчорашнього випадку в харківському супермаркеті. Окупанти поцілили в магазин у Сєвєродонецьку. Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється", - вказав голова ОДА.
"Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами…" - додав Гайдай.
Доповнення
На Луганщині з початку збройного нападу російських окупантів на Україну загинули вже 124 мирних жителі. Під нові обстріли потрапили у Сєвєродонецьку - дитяча лікарня, у Рубіжному – школа, повідомили в Луганській ОДА.