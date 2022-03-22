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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти обстріляли чергу людей за продуктами в магазині у Сєвєродонецьку, є жертви - Гайдай

Окупанти обстріляли чергу людей за продуктами в магазині у Сєвєродонецьку, є жертви - Гайдай

Київ • УНН

 • 139097 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Російські окупаційні війська у вівторок, 22 березня, обстріляли магазин у Сєвєродонецьку, де перебували люди, є жертви. Про це повідомив у Facebook голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"Повторення вчорашнього випадку в харківському супермаркеті. Окупанти поцілили в магазин у Сєвєродонецьку. Маємо загиблих та поранених, кількість уточнюється", - вказав голова ОДА.

"Орки цинічно забирають життя в українців! Спеціально поцілили в чергу! Люди просто прийшли за продуктами…" - додав Гайдай.

Доповнення

На Луганщині з початку збройного нападу російських окупантів на Україну загинули вже 124 мирних жителі. Під нові обстріли потрапили у Сєвєродонецьку - дитяча лікарня, у Рубіжному – школа, повідомили в Луганській ОДА.

Українські Національні Новини

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