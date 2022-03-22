Оккупанты обстреляли очередь людей за продуктами в магазине в Северодонецке, есть жертвы - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Российские оккупационные войска во вторник, 22 марта, обстреляли магазин в Северодонецке, где находились люди, есть жертвы. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Повторение вчерашнего случая в харьковском супермаркете. Оккупанты попали в магазин в Северодонецке. Имеем погибших и раненых, количество уточняется", - указал председатель ОГА.
"Орки цинично отнимают жизнь у украинцев! Специально попали в очередь! Люди просто пришли за продуктами..." - добавил Гайдай.
Дополнение
В Луганской области с начала вооруженного нападения российских оккупантов на Украину погибли уже 124 мирных жителя. Под новые обстрелы попали в Северодонецке - детская больница, в Рубежном - школа, сообщили в Луганской ОГА.