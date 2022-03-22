Росія вбила вже 124 мирних жителів Луганщини - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Луганщині з початку збройного нападу російських окупантів на Україну загинули вже 124 мирних жителі. Під нові обстріли потрапили у Сєвєродонецьку - дитяча лікарня, у Рубіжному – школа, повідомили в Луганській ОДА, пише УНН.
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"Від початку збройного нападу на нашу країну росія вбила 124 мирних мешканця Луганської області, поранень зазнали 103 людини", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Голова Луганської ОДА, начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 22 березня зранку вказав, що коли бліцкригу в Рубіжному в росіян не вийшло, вони почали робити те, що вміють – нищити місто. З його слів, вчора протягом дня вогонь в Рубіжному майже на припинявся.
Неприступним для ворога залишається і Попаснянщина. Бої тривають, але росіяни не просуваються вглиб міст. Вчора жителі Гірського витримали авіаудар, додав Гайдай.
"У Сєвєродонецьку армія рф продовжує знищувати оптові склади з продуктами харчування. Б’ють прицільно, бо знать куди саме. Їм вдалося принести збитки місцевому бізнесу, але жителі міста будуть з їжею – постачання нами налагоджене", – вказав очільник Луганщини.
Загалом упродовж 21 березня в області через російське вторгнення сталося 14 пожеж. Пошкоджено близько 25 об’єктів, з них – 2 багатоквартирних та 16 приватних житлових будинків, дитяча лікарня в Сєвєродонецьку, школа в Рубіжному, продовольчий склад, господарчі споруди, гаражі, об’єкти інфраструктури, зазначили в ОДА.