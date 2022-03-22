Россия убила уже 124 мирных жителей Луганской области - ОГА

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"От начала вооруженного нападения на нашу страну россия убила 124 мирных жителя Луганской области, ранения получили 103 человека", - говорится в сообщении.

Детали

Глава Луганской ОГА, начальник областной военной администрации Сергей Гайдай 22 марта утром указал, что когда блицкрига в Рубежном у россиян не получилось, они начали делать то, что умеют - уничтожать город. По его словам, вчера в течение дня огонь в Рубежном почти на прекращался.

Неприступным для врага остается и Попаснянщина. Бои продолжаются, но россияне не продвигаются вглубь городов. Вчера жители Горского выдержали авиаудар, добавил Гайдай.

"В Северодонецке армия рф продолжает уничтожать оптовые склады с продуктами питания. Бьют прицельно, потому что знают куда именно. Им удалось нанести убытки местному бизнесу, но жители города будут с едой - снабжение нами налажено", - указал глава области.

Всего в течение 21 марта в области из-за российского вторжения произошло 14 пожаров. Повреждено около 25 объектов, из них - 2 многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры, отметили в ОГА.