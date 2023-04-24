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Окупанти обстріляли 7 громад Сумщини: зафіксовано 83 "прильоти"

Окупанти обстріляли 7 громад Сумщини: зафіксовано 83 "прильоти"

Київ • УНН

 • 293143 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Протягом дня російські загарбники обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, а саме Есманську, Миропільську, Зноб-Новгородську, Білопільську, Шалигинську, Середино-Будську та Юнаківську. Про це повідомили у Сумській ОВА на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 7 прикордонних громад – Есманської, Миропільської, Зноб-Новгородської, Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської, Юнаківської. Зафіксовано 83 прильоти з мінометів та артилерії. На жаль, є руйнування", - повідомили у Сумській ОВА.

Деталі

  • Миропільська громада: зафіксовано 6 прильотів. Внаслідок одного з обстрілів території Миропільскої громади пошкоджено 3 приватні будинки та приватний магазин.
  • Есманська громада: був мінометний обстріл – 1 "прильот". Також росіяни били з артилерії, зафіксовано 9 прильотів. У результаті артобстрілу пошкоджено складське приміщення, пожежею пошкоджено житловий будинок.
  • Шалигинська громада: ворог вдарив по території громади з артилерії, зафіксовано 8 прильотів.
  • Білопільська громада: 32 вибухи з міномету випустили росіяни по території громади.
  • Зноб-новогородська громада: було 15 прильотів міномету.
  • Юнаківська громада: три міни скинули росіяни на територію громади.
  • Середино-Будська громада: зафіксовано артобстріл – 9 прильотів.

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