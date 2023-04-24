Окупанти обстріляли 7 громад Сумщини: зафіксовано 83 "прильоти"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Протягом дня російські загарбники обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, а саме Есманську, Миропільську, Зноб-Новгородську, Білопільську, Шалигинську, Середино-Будську та Юнаківську. Про це повідомили у Сумській ОВА на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 7 прикордонних громад – Есманської, Миропільської, Зноб-Новгородської, Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської, Юнаківської. Зафіксовано 83 прильоти з мінометів та артилерії. На жаль, є руйнування", - повідомили у Сумській ОВА.
Деталі
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- Миропільська громада: зафіксовано 6 прильотів. Внаслідок одного з обстрілів території Миропільскої громади пошкоджено 3 приватні будинки та приватний магазин.
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- Есманська громада: був мінометний обстріл – 1 "прильот". Також росіяни били з артилерії, зафіксовано 9 прильотів. У результаті артобстрілу пошкоджено складське приміщення, пожежею пошкоджено житловий будинок.
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- Шалигинська громада: ворог вдарив по території громади з артилерії, зафіксовано 8 прильотів.
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- Білопільська громада: 32 вибухи з міномету випустили росіяни по території громади.
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- Зноб-новогородська громада: було 15 прильотів міномету.
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- Юнаківська громада: три міни скинули росіяни на територію громади.
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- Середино-Будська громада: зафіксовано артобстріл – 9 прильотів.
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