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Оккупанты обстреляли 7 громад Сумщины: зафиксировано 83 "прилета"

Оккупанты обстреляли 7 громад Сумщины: зафиксировано 83 "прилета"

Киев • УНН

 • 293141 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В течение дня российские захватчики обстреляли 7 пограничных общин Сумской области, а именно Эсманскую, Миропольскую, Зноб-Новгородскую, Белопольскую, Шалыгинскую, Середино-Будскую и Юнаковскую. Об этом сообщили в Сумской ОГА на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"В течение дня россияне осуществили обстрелы 7 пограничных громад – Эсманской, Миропольской, Зноб-Новгородской, Белопольской, Шалыгинской, Середино-Будской, Юнаковской. Зафиксировано 83 прилета из минометов и артиллерии. К сожалению, есть разрушения", - сообщили в Сумской ОГА.

Детали

  • Миропольская громада: зафиксировано 6 прилетов. В результате одного из обстрелов территории Миропольской громады повреждены 3 частных дома и частный магазин.
  • Эсманская громада: был минометный обстрел – 1 "прилет". Также россияне били из артиллерии, зафиксировано 9 прилетов. В результате артобстрела повреждено складское помещение, пожаром поврежден жилой дом.
  • Шалыгинская громада: враг ударил по территории громады из артиллерии, зафиксировано 8 прилетов.
  • Белопольская громада: 32 взрыва из миномета выпустили россияне по территории громады.
  • Зноб-Новогородская громада: было 15 прилетов миномета.
  • Юнаковская громада: три мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Середино-Будская громада: зафиксирован артобстрел – 9 прилетов.

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