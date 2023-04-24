Оккупанты обстреляли 7 громад Сумщины: зафиксировано 83 "прилета"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В течение дня российские захватчики обстреляли 7 пограничных общин Сумской области, а именно Эсманскую, Миропольскую, Зноб-Новгородскую, Белопольскую, Шалыгинскую, Середино-Будскую и Юнаковскую. Об этом сообщили в Сумской ОГА на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"В течение дня россияне осуществили обстрелы 7 пограничных громад – Эсманской, Миропольской, Зноб-Новгородской, Белопольской, Шалыгинской, Середино-Будской, Юнаковской. Зафиксировано 83 прилета из минометов и артиллерии. К сожалению, есть разрушения", - сообщили в Сумской ОГА.
Детали
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- Миропольская громада: зафиксировано 6 прилетов. В результате одного из обстрелов территории Миропольской громады повреждены 3 частных дома и частный магазин.
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- Эсманская громада: был минометный обстрел – 1 "прилет". Также россияне били из артиллерии, зафиксировано 9 прилетов. В результате артобстрела повреждено складское помещение, пожаром поврежден жилой дом.
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- Шалыгинская громада: враг ударил по территории громады из артиллерии, зафиксировано 8 прилетов.
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- Белопольская громада: 32 взрыва из миномета выпустили россияне по территории громады.
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- Зноб-Новогородская громада: было 15 прилетов миномета.
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- Юнаковская громада: три мины сбросили россияне на территорию громады.
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- Середино-Будская громада: зафиксирован артобстрел – 9 прилетов.
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