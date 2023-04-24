Оккупанты обстреляли 7 громад Сумщины: зафиксировано 83 "прилета"

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В течение дня российские захватчики обстреляли 7 пограничных общин Сумской области, а именно Эсманскую, Миропольскую, Зноб-Новгородскую, Белопольскую, Шалыгинскую, Середино-Будскую и Юнаковскую. Об этом сообщили в Сумской ОГА на своей странице в Telegram, передает УНН.