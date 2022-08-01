Окупанти хочуть випробувати переправи під Херсоном під прикриттям живого щита з цивільних - Гуменюк

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"Вони намагаються налагоджувати альтернативні варіанти (для відновлення пошкоджених транспортних зв'язків - ред.). Звісно, без цього їм абсолютно буде прикро. І всі ці варіанти, які вони використовують, вони все ж таки дотримуються своєї тактики прикривання живим щитом. Вони використовують цивільне населення і приватні автівки для того, що оточити ними військову техніку і, прикриваючись мирним населенням, місцевими жителями, вони намагаються так випробувати ці понтони і пароми, які вони там влаштовують", - сказала Гуменюк.

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Збройні сили України завдали кілька високоточних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів. Міст став непридатним для використання транспортом. Після цього російські війська намагалися навести понтонні та поромну переправи через Дніпро.

Також окупанти намагаються відновити Антонівський міст без інженерних планів.